وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة المرور" تفتتح دورةً تخصصية لعناصرها بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون "يستقبل وفدًا من حاضنة يوكاس القانونية للكلية الجامعية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة ورفح تنفذان سلسلة فعاليات دعوية في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تعزز تعاونها مع ديوان الرقابة المالية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تُكرم نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل من حفظة القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام السجل العدلي يتحدث عن شهادة عدم المحكومية والتصديقات وكالة الرأي الفلسطينية المتطرف غليك يقتحم مقبرة باب الرحمة وينفخ بـ"البوق" وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يشيد بجهود المبرمجين في ملف التحول الرقمي الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية "المحكمة العسكرية" تمهل المتهم "عابد" عشرة أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2348) الخميس 15سبتمبر 2022
أخبار » الأخبار الحكومية

"شرطة المرور" تفتتح دورةً تخصصية لعناصرها بالوسطى

15 أيلول / سبتمبر 2022 11:37

"شرطة المرور" تفتتح دورةً تخصصية لعناصرها بالوسطى

غزة- الرأي

افتتحت دائرة شرطة المرور والنجدة بالمحافظة الوسطى دورةً تخصصية بعنوان (فن التعامل مع الجمهور وآليات تطبيق القانون) لعدد من عناصر شرطة مرور محافظة الوسطى، في قاعة مرور بالمحافظة.

وأكد العميد ناصر أبو ناصر مدير شرطة محافظة الوسطى أن قيادة شرطة المحافظة تحرص على الارتقاء بمستوى الكادر الشرطي، وتعمل ضمن خطة مسبقة للوصول لأفضل أداء على المستوى المهني، وعلى مستوى التعامل مع الجمهور بكل كفاءة وفاعلية.

من جانبه، أشاد نائب مدير إدارة شرطة المرور والنجدة, العقيد إبراهيم أبو جياب بالجهود التي يبذلها ضباط وأفراد شرطة المرور والنجدة، مثمنًا حرصهم الشديد على اكتساب المهارات التي تساهم في صقل شخصية الأفراد للتعامل مع كافة الجوانب التي تتعلق بعمل شرطة المرور.

بدوره أوضح مدير دائرة مرور الوسطى المقدم طارق الكرد أن الدورة تهدف إلى تطوير مهارات العناصر في التعامل مع الجمهور وأساسيات الحوار والتعريف بالانطباعات العامة ولغة الجسـد ومهارات الحوار وإقناع الآخرين وكسر روتين التعامل والجمود في تقديم الخدمات للجمهور.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟