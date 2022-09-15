"شرطة المرور" تفتتح دورةً تخصصية لعناصرها بالوسطى

غزة- الرأي

افتتحت دائرة شرطة المرور والنجدة بالمحافظة الوسطى دورةً تخصصية بعنوان (فن التعامل مع الجمهور وآليات تطبيق القانون) لعدد من عناصر شرطة مرور محافظة الوسطى، في قاعة مرور بالمحافظة.

وأكد العميد ناصر أبو ناصر مدير شرطة محافظة الوسطى أن قيادة شرطة المحافظة تحرص على الارتقاء بمستوى الكادر الشرطي، وتعمل ضمن خطة مسبقة للوصول لأفضل أداء على المستوى المهني، وعلى مستوى التعامل مع الجمهور بكل كفاءة وفاعلية.

من جانبه، أشاد نائب مدير إدارة شرطة المرور والنجدة, العقيد إبراهيم أبو جياب بالجهود التي يبذلها ضباط وأفراد شرطة المرور والنجدة، مثمنًا حرصهم الشديد على اكتساب المهارات التي تساهم في صقل شخصية الأفراد للتعامل مع كافة الجوانب التي تتعلق بعمل شرطة المرور.

بدوره أوضح مدير دائرة مرور الوسطى المقدم طارق الكرد أن الدورة تهدف إلى تطوير مهارات العناصر في التعامل مع الجمهور وأساسيات الحوار والتعريف بالانطباعات العامة ولغة الجسـد ومهارات الحوار وإقناع الآخرين وكسر روتين التعامل والجمود في تقديم الخدمات للجمهور.