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"المباحث العامة" تضبط 11 هاتفاً خلوياً مفقوداً

15 أيلول / سبتمبر 2022 11:39

"المباحث العامة" تضبط 11 هاتفاً خلوياً مفقوداً

ضبطت المباحث العامة (دائرة الجرائم الإلكترونية) في محافظات قطاع غزة، 11 هاتفاً خلوياً مفقوداً وذلك خلال أقل من 48 ساعة من تقديم المواطنين شكاوى رسمية عبر المنظومة الإلكترونية تفيد بفقدان هواتفهم الخلوية، حيث قدرت قيمتها بـ15 ألف شيكل.

وبينت دائرة الجرائم الإلكترونية أنها تابعت شكاوى المواطنين من خلال المنظومة الإلكترونية، وبالبحث والمتابعة الميدانية والفنية تم ضبط الهواتف الخلوية المسروقة وإلقاء القبض على السارقين.

وعليه تمت إحالة ملفات القضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول

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