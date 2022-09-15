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"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

15 أيلول / سبتمبر 2022 12:11

بروكيل-الرأي

 نفذت "مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني"  المشروع الثالث من "حملة جرحنا واحد"، ويأتي ذلك ضمن حملة "جرحنا واحد" الاغاثية التي اطلقتها مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني في شهر مايو من العام 2021.

وتهدف المبادرة  الى دعم المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة بالاجهزة والمعدات الطبية اعلنت اللجنة الطبية التابعة للمبادرة عن تنفيذ المشروع الثالث للحملة من خلال توفيرها لجهاز التراساوند متطور لقسم جراحة الاوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.


بدوره عبر  د احمد ابوندى رئيس القسم عن جزيل شكره وامتنانه لمبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني ولكل من ساهم في توفير هذا الجهاز المتطور الذي اعتبره مهما لتشخيص الحالات الطارئة لإصابات الاوعية الدموية ولسهولة حمله واستخدامه في الاقسام المختلفة داخل المجمع الطبي.

 
يذكر ان المبادرة قامت في مشاريع سابقة بتوفير عشرة أجهزة لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى في أقسام العناية المركزة في مستشفيي "ناصر"و "الأوروبي" بخانيونس ومركز "وقف الواقفين" الطبي في بلدة "خزاعة" جنوبي قطاع غزة، اضافة الى توفير أجهزة مونيتور طبية حديثة لقسم الطوارئ التابع لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

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"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

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