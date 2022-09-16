هل من الآمن تناول البطاطس المصابة بالبقع الخضراء؟



بينما نسعى جاهدين لتناول طعام صحى غالبًا ما نهدف إلى زيادة تناولنا للخضراوات الصحية، ويصل البعض إلى السبانخ ذات الأوراق الداكنة لتعزيز عملية التمثيل الغذائى، بينما يختار البعض الآخر الشاى الأخضر للحصول على الكافيين، ونعلم جميعا أن البطاطس غنية بشكل طبيعى بمضادات الأكسدة والفيتامينات (ب 6 وفيتامين ج) والبوتاسيوم والألياف، لكن ماذا عن البطاطس المصابة بالبقع الخضراء؟ هل من الآمن تناولها؟ فى التقرير التالى نوضح مدى فائدة أو ضرر تناولها وفقا لما نشره موقع "eatthis".



لماذا يحدث اللون الأخضر للبطاطس؟

تنتج النباتات الكلوروفيل فى وجود الضوء، ونظرًا لأن البطاطس تزرع تحت الأرض، فإن هذا التعرض للضوء يسبب تغيرات أخرى فى البطاطس يمكن أن تكون مشكلة، إلى جانب الكلوروفيل الأخضر يتراكم مركب آخر يسمى "سولانين"، وتتميز البطاطس التى تحتوى على نسبة عالية من السولانين بطعمها المر وتكون ضارة عند تناولها بكميات كبيرة، حيث يسبب تناول كمية كبيرة من السولانين القىء وآلام البطن والإسهال والصداع.





هل يمكنني قطع الجزء الأخضر؟

من أجل أن تكون آمنًا، يجب ألا تأكل البطاطس الخضراء أو الأجزاء الخضراء من البطاطس، ويجب التخلص منها.

هل هناك طريقة لمنع البطاطس من التحول إلى اللون الأخضر؟

نعم ، البيئة التي تخزن فيها البطاطس لها علاقة بتلوين الخضراوات الجذرية، وتميل البطاطس إلى التحول إلى اللون الأخضر بشكل أساسي بسبب التخزين غير المناسب، ويوصى بتخزين البطاطس في مكان بارد وجاف ومظلم، حيث يوجد حد أدنى من الضوء ولا يوجد ضوء فلورسنت.