الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 23 طالبًا من جامعة بيرزيت، أثناء تخييمهم في منطقة الزرقا بين بلدتي بيت ريما وعابود شمال غرب رام الله.

وفي الخليل، اعتقل الشيخ إبراهيم الهذالين ونجليه قاسم وعبد الرحمن خلال اقتحام قوات الاحتلال المستمر لقرى أم الخير والزويدين والديرات في مسافر يطا جنوبي الخليل، في إطار بحثها عن منفذ عملية إطلاق النار الليلة الماضية.

وفي نابلس، اعتقل محسن دويكات عقب اقتحام منزله في بلدة بيتا، والمحرر خالد دراغمة من بلدة اللبن الشرقية.