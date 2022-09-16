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الاحتلال يعتقل شابين من سلواد

16 أيلول / سبتمبر 2022 11:49

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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابين بعد اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات داهمت منازل المواطنين، واعتقلت الشابين، نبيل نضال حامد، ورأفت رضوان حامد، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

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