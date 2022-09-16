وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تشيد بموقف رئيس تشيلي وتدعو الدول لقطع علاقتها باسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تنظم مخيم الدعم المعنوي لزوجات الأسرى ( نحن معكم ٢) وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر": احصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان في 7 حـوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مراكز الصحة النفسية تنفذ سلسة من اللقاءات المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية اليوم ....40 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن موعد تسليم المنحة المالية وكالة الرأي الفلسطينية "القدس الدولية" تدعو لحماية "الأقصى" خلال أعياد اليهود القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة
أخبار » الأخبار الحكومية

"المالية "تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

16 أيلول / سبتمبر 2022 12:23

111
111

نشرت وزارة المالية، صباح اليوم الجمعة،الموافق 16.سبتمبر 2022 إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة بأن معبر كرم أبو سالم التجاري، تم فيه استيراد (289) شاحنة، وتصدير (27) شاحنة، أما معبر رفح التجاري تم استيراد (252) شاحنة، وتصدير أربع شاحنات.

وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، ذكرت الوزارة أنه تم استيراد (20) شاحنات سولار استيراد (6) شاحنات بنزين استيراد (25) شاحنة غاز، وادخال (17) شاحنة سولار لتشغيل محطة الكهرباء.

ونوهت إلى أنه تم إتمام إجراءات مغادرة (626) مسافر واتمام الإجراءات الجمركية لعدد (608) مسافر قادمين من الجانب المصري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟