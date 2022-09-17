وكالة الرأي الفلسطينية طريقتان لرؤية وتحرير الحافظة الخاصة بك على أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية جوجل كروم يحصل على ميزة "قفل بصمة الإصبع" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري وكالة الرأي الفلسطينية تيك توك يطرح خاصية جديدة.. صور بالكاميرا الأمامية والخلفية فى وقت واحد وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تأكل حال إصابتك باضطراب متلازمة التعب المزمن؟ وكالة الرأي الفلسطينية إرشادات الحساسية الغذائية عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر تناول السكر على ضغط الدم؟ وكالة الرأي الفلسطينية لاعب بيت لاهيا يكشف المسؤول عن أحداث لقاء خدمات خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و37 إصابة في 92 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يصدر بيانا رسميا لرفض العنصرية ضد فينيسيوس جونيور
أخبار » الأسرة و المجتمع

ماذا تأكل حال إصابتك باضطراب متلازمة التعب المزمن؟

17 أيلول / سبتمبر 2022 09:54

111
111

قد يكون من الصعب إدارة اضطراب متلازمة التعب المزمن، لكن هناك أدلة على أن بعض التغييرات الغذائية يمكن أن تفيد الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب، والكثيرون أبلغوا عن تحسن مع زيادة تناول مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية وانخفاض استهلاك المواد المسببة للحساسية الغذائية والجلوتين، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

ويُعتقد أن النظام الغذائى يحسن أعراض اضطراب متلازمة التعب المزمن عن طريق إزالة بعض المحفزات التى تحرض بشكل مباشر على الألم وتضمن التغذية الكافية، والفوائد الأخرى غير مباشرة، بما فى ذلك التخفيف من الأعراض النفسية التى لها مكونات جسدية ونفسية.

ويفضل بعض الأشخاص المصابين باضطراب متلازمة التعب المزمن المنتجات العضوية لتجنب التعرض للمواد الكيميائية، بما في ذلك المبيدات الحشرية والأسمدة، حتى الفواكه والخضراوات غير العضوية تعتبر إضافة مغذية وغنية بالألياف لأي نظام غذائي، وإذا كانت لديك أعراض معينة في الجهاز الهضمي ، مثل الإمساك ، فيمكن أن تساعد زيادة تناول الألياف على حل المشكلة.

ويحتاج بعض الأشخاص المصابين باضطراب متلازمة التعب المزمن إلى تقييد أو التخلص من حليب البقر ومنتجات الألبان الأخرى، وهناك الكثير من الخيارات غير الألبان للاختيار من بينها، بما فى ذلك الأرز وفول الصويا واللوز وحليب الشوفان، ويمكنك أيضًا العثور على الزبادى والحلويات الكريمية المصنوعة من بدائل غير الألبان أو "الجبن" غير الألبان المصنوع من الكاجو أو التوفو.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟