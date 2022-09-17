جوجل كروم يحصل على ميزة "قفل بصمة الإصبع"

قامت شركة جوجل في عام 2020 بتحديث اثنين من تطبيقاتها على نظام التشغيل iOS مع دعم ميزة "شاشة الخصوصية" لنظام التشغيل مما يسمح للمستخدمين بإعداد مصادقة Touch ID أو Face ID للوصول إليها.



لكن تقرير حديث كشف أن جوجل تعمل الآن على بناء جسر مشابه لمتصفح الويب Chrome، حيث أبلغت 9to5Google الآن أن الشركة قامت بتحديث المتصفح بخيار إضافة طبقة أمان إضافية لوضع التصفح المتخفي.



وكجزء من الإضافة الجديدة ، يمكن لمستخدمي Chrome الآن تأمين علامات تبويب التصفح المتخفي باستخدام مصادقة بصمة الإصبع، ووفقًا للتقرير ، يقوم Chrome الآن على الفور بإغلاق علامات التبويب المؤمنة بمصادقة بصمات الأصابع.



وستُظهر إعادة تشغيل المتصفح علامات تبويب رمادية اللون مع شعار التصفح المتخفي يطلب من المستخدمين إلغاء قفل علامات التبويب باستخدام بصمة إصبعهم مع رسالة "التحقق من هويتك"، ويتوفر للمستخدمين أيضًا خيار PIN بدلاً من قفل بصمة الإصبع ويمكن استخدامه أيضًا لإلغاء قفل علامات تبويب التصفح المتخفي.



وفي شاشة علامة تبويب التصفح المتخفي المقفلة ، سيحصل المستخدمون أيضًا على خيار العودة إلى علامات التبويب العادية، وفي حين أن إضافة قفل بصمات الأصابع هي إضافة مهمة ، فهي ليست جديدة، ويقدم متصفح الويب Samsung Internet خيار استخدام بصمات الأصابع وخيارات فتح الوجه لعلامات التبويب الخاصة لبضع سنوات حتى الآن.



كيفية إعداد قفل بصمة الإصبع لعلامات تبويب التصفح المتخفي على Chrome

- قم بتنزيل أحدث إصدار من Chrome وتثبيته على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android

- افتح Chrome وتوجه إلى الإعدادات ← الخصوصية والأمان

- هنا ، ابحث عن الخيار "قفل علامات تبويب التصفح المتخفي عند مغادرة Chrome" وقم بتمكينه.

- من المهم ملاحظة أن ميزة قفل التصفح المتخفي الجديدة هي طرح تدريجي وسيتم طرحها على مراحل، ومع ذلك ، يمكن تمكينه يدويًا عبر علامة Chrome.



