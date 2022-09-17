النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2349) السبت 17/9/2029

أخبار فلسطينية﻿

مفوض “الأونروا”: لاجئو غزة يتأثرون ببيئة قاسية ويكافحون للتعافي من النزاعات

الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتسخين المنطقة لتغييب أية جهود سلام

صندوق النقد: الوضع الاقتصادي في غزة مؤلم مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة

أخبار إسرائيلية

المحكمة الإسرائيلية العليا والسيناريو المكرر: لا صوت يعلو فوق صوت الأمن

الأحزاب العربية تخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي منقسمة

الجيش الإسرائيلي يؤكد انسحاب ميليشيات إيرانية في سوريا

40 حزبا في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية نوفمبر المقبل

اخبار دولية

واشنطن تفشل في منع طرح الخطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام يبدي قلقه من تدهور الوضع الأمني بالضفة الغربية

رئيس تشيلي يرفض استقبال السفير الإسرائيلي الجديد بعد استشهاد شاب فلسطيني

أخبار عربية

الصفدي وبلينكن يدعوان للكف عن الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين

مقتل خمسة جنود سوريين في قصف إسرائيلي طال مطار دمشق

وزير خارجية الجزائر يرجح التئام الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية

الإمارات وإسرائيل تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة العشرات في مواجهات في القدس ونابلس والخليل خلال مسيرات ضد الاستيطان والجدار…

60 ألف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أمريكا تفشل في منع الفلسطينيين من طرح خطتهم الجديدة في الأمم المتحدة

إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

القدس الدولية” تدعو لحماية الأقصى خلال الأعياد اليهودية وتطالب الأردن بـ”مواقف عملية”

الجيش الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

الشرق الأوسط

العرب يخوضون الانتخابات الإسرائيلية بثلاث قوائم

الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية: تغييب العملية السياسية يضع المنطقة أمام خيارات صعبة

الشروق المصرية

منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام يبدي قلقه من تدهور الوضع الأمني بالضفة الغربية

خلاف بين إسرائيل وتشيلي بشأن اعتماد سفير

اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

صندوق النقد: الوضع الاقتصادي في غزة مؤلم مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

إقرار خطة إنشاء حديقة "الغزلان" الاستيطانية على أراضي بيت حنينا وحزما

تحت تهديد السلاح.. مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر

اشارات الاحتلال للمتحف اليهودي طمس لهوية بلدة الخليل العتيقة العربية

سوق بلدي" في متنزه بلدية رام الله لدعم المزارعين الفلسطينيين

نابلس: 21 إصابة خلال 4 حوادث سير في غضون ساعتين

الحياة الجديدة

مجزرة "صبرا وشاتيلا".. يوم الحساب آت مهما طال الزمان

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم نور شمس

المكتبة الوطنيّة تعقد ندوة حول دورها في حفظ حقوق الملكيّة الفكريّة

بيت لحم: انطلاق فعاليات مهرجان قصة ابن البلد بنسخته الثانية

الخارجية: تغييب العملية السلمية يضع المنطقة أمام خيارات صعبة

جريدة الأيام

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في محافظات عدة

الجزائر ترجّح اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية

الاحتلال يستعد لمزيد من التصعيد بالضفة: توسيع عمليات الاعتقال والدخول...

جيش الاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية "مستوطنة كرمل"

واشنطن تؤكد: اتفاقيات التطبيع لا يمكن أن تكون بديلاً عن السلام الإسرائيلي...

الأمم المتحدة: ضمان جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة هو أولوية...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

على وقع تصاعد عمليات المقاومة

سما نيوز

استدارات هامة وحسم لمواقف حماس تجاه قضايا مختلفة

مراقبون: لهذه الأسباب قررت حركة "حماس" إعادة علاقاتها مع سوريا

الاحتلال يرفع حالة التأهب للقصوى في إسرائيل عشية الأعياد اليهودية

عرب 48

تحذير أممي من خروج الوضع عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية

اعتقال 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 17 أيلول (سبتمبر)

ý 1978م توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عقد مؤتمر كامب ديفيد بناء على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة (5 إلى 17 سبتمبر سنة 1978)، وحضره كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء إسرائيل وفي اليوم الأخير للمؤتمر أعلن الرؤساء الثلاثة التوصل إلى إبرام اتفاقيتين: الأولى أطلق عليها "إطار السلام في الشرق الأوسط" أما الثانية فقد أطلق عليها "إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل". وقد قام كل من الرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل بالتوقيع على الاتفاقيتين، كما وقع عليها الرئيس الأمريكي بصفته شاهدا عليها.

ý 1970م الصدام المسلح بين المقاومة الفلسطينية والسلطة الأردنية (أحداث أيلول) كان عام 1970م عصيباً بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد واجهت أثناءه مصادمات دموية متكررة مع السلطة الأردنية وقد توافرت ظروف التصادم المسلح بعد ان تراكمت الخلافات بين الطرفين.

ý 1948م اغتيال الوسيط الدولي للأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت.

ý 1919 م تأسيس صحيفة "مرآة الشرق" في القدس لصاحبها ومحررها بولص شحادة. جريدة سياسية شهرية تصدر مرتين في الأسبوع. اشترك في تحريرها أحمد الشقيري (1929) وترأس تحريرها أكرم زعيتر (1930).