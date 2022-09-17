النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2349) السبت 17/9/2029
أخبار فلسطينية
مفوض “الأونروا”: لاجئو غزة يتأثرون ببيئة قاسية ويكافحون للتعافي من النزاعات
الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتسخين المنطقة لتغييب أية جهود سلام
وفد من "حماس" يصل الجزائر مطلع الأسبوع
وفد حماس برئاسة هنية ينهي زيارته الرسمية إلى روسيا
"التشريعي" يرحب برفض رئيس تشيلي اعتماد سفير الاحتلال
60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
القيادي "مرداوي": شعبنا عقد العزم على تصعيد المقاومة
صندوق النقد: الوضع الاقتصادي في غزة مؤلم مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة
أخبار إسرائيلية
المحكمة الإسرائيلية العليا والسيناريو المكرر: لا صوت يعلو فوق صوت الأمن
الأحزاب العربية تخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي منقسمة
الجيش الإسرائيلي يؤكد انسحاب ميليشيات إيرانية في سوريا
تل أبيب تستعد لربط «كاريش» بشبكة الغاز الإسرائيلية
40 حزبا في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية نوفمبر المقبل
اخبار دولية
واشنطن تفشل في منع طرح الخطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام يبدي قلقه من تدهور الوضع الأمني بالضفة الغربية
رئيس تشيلي يرفض استقبال السفير الإسرائيلي الجديد بعد استشهاد شاب فلسطيني
أخبار عربية
الصفدي وبلينكن يدعوان للكف عن الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين
مقتل خمسة جنود سوريين في قصف إسرائيلي طال مطار دمشق
وزير خارجية الجزائر يرجح التئام الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية
علماء العراق: انفتاح حماس على سوريا قوة للأمة كلها
الإمارات وإسرائيل تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة العشرات في مواجهات في القدس ونابلس والخليل خلال مسيرات ضد الاستيطان والجدار…
60 ألف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أمريكا تفشل في منع الفلسطينيين من طرح خطتهم الجديدة في الأمم المتحدة
إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية
القدس الدولية” تدعو لحماية الأقصى خلال الأعياد اليهودية وتطالب الأردن بـ”مواقف عملية”
الجيش الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة
الشرق الأوسط
العرب يخوضون الانتخابات الإسرائيلية بثلاث قوائم
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: تغييب العملية السياسية يضع المنطقة أمام خيارات صعبة
الشروق المصرية
منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام يبدي قلقه من تدهور الوضع الأمني بالضفة الغربية
خلاف بين إسرائيل وتشيلي بشأن اعتماد سفير
اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
صندوق النقد: الوضع الاقتصادي في غزة مؤلم مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة
الغد الأردنية
الأمم المتحدة تحذر من “خروج الوضع عن السيطرة” في الأراضي الفلسطينية
“يافا مش للبيع”: تواصل الوقفات الاحتجاجية ضد تهجير العائلات الفلسطينية من المدينة
“يافا مش للبيع”: تواصل الوقفات الاحتجاجية ضد تهجير العائلات الفلسطينية من المدينة
مواجهات مع الاحتلال خلال مسيرات داعمة للأسرى ومناهضة للاستيطان
الشرق القطرية
" الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
22 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة
مواجهات مع الاحتلال في يطا واستهداف برج عسكري في بيت أمر
الاحتلال يستهدف المزارعين ومركبة صرف صحي شرق القطاع
اقتصادي: سلطة النقد قد تزيد نسب تحصيل إيراداتها من البنوك
القدس المحلية
تركزت في يطا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
إقرار خطة إنشاء حديقة "الغزلان" الاستيطانية على أراضي بيت حنينا وحزما
تحت تهديد السلاح.. مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر
اشارات الاحتلال للمتحف اليهودي طمس لهوية بلدة الخليل العتيقة العربية
سوق بلدي" في متنزه بلدية رام الله لدعم المزارعين الفلسطينيين
نابلس: 21 إصابة خلال 4 حوادث سير في غضون ساعتين
80 منذ بداية العام.. مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل
الحياة الجديدة
مجزرة "صبرا وشاتيلا".. يوم الحساب آت مهما طال الزمان
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم نور شمس
المكتبة الوطنيّة تعقد ندوة حول دورها في حفظ حقوق الملكيّة الفكريّة
بيت لحم: انطلاق فعاليات مهرجان قصة ابن البلد بنسخته الثانية
الخارجية: تغييب العملية السلمية يضع المنطقة أمام خيارات صعبة
جريدة الأيام
عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في محافظات عدة
الجزائر ترجّح اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية
الاحتلال يستعد لمزيد من التصعيد بالضفة: توسيع عمليات الاعتقال والدخول...
جيش الاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية "مستوطنة كرمل"
واشنطن تؤكد: اتفاقيات التطبيع لا يمكن أن تكون بديلاً عن السلام الإسرائيلي...
الأمم المتحدة: ضمان جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة هو أولوية...
وكالة صفا
الاحتلال يُحول شقيقين مقدسيين للحبس المنزلي
أكثر من 20 إصابة خلال مواجهات جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل طفلا ويستولي على دراجته وسط مدينة الخليل
شرطة الاحتلال تحرر مخالفات "كيدية" في الطور
دويك: الإقبال على صلاة الفجر يعبر عن عزة الأمة وتطلعها للحرية
تمرير قانون بالكونغرس يطالب بمعرفة نتائج التحقيق باستشهاد أبو عاقلة
المحرر عرمان: الاحتلال يمارس إهمالًا طبيًا ممنهجًا بحق الأسرى
الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري
المرور: وفاة و37 إصابة في 92 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
مستوطن يحتجز مواطناً تحت تهديد السلاح جنوب بيت لحم
12519 مغادراً و10649 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي
زقوت" يناقش تحسين الخدمة الصحية في مستشفى الهلال الإماراتي
فلسطين اليوم
على وقع تصاعد عمليات المقاومة
مواجهات واعتقالات في الضفة.. وتصاعد الهجمة على "يطا" بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار بالخليل
رام الله.. وقفة تضامنية لأهالي المعتقلين السياسيين بسجون السلطة
أسيران من القدس والضفة يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شمال ووسط القطاع
مواجهات مع قوات الاحتلال في يطا بالخليل
سما نيوز
استدارات هامة وحسم لمواقف حماس تجاه قضايا مختلفة
الكشف عن فحوى رسالة هنية الى بوتين ..
مراقبون: لهذه الأسباب قررت حركة "حماس" إعادة علاقاتها مع سوريا
الاحتلال يرفع حالة التأهب للقصوى في إسرائيل عشية الأعياد اليهودية
رشيدة طليب: أنصار ترامب هددوني بالقتل
الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد في القدس
عرب 48
تحذير أممي من خروج الوضع عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية
30 أسيرا يعلنون الإضراب عن الطعام في 25 أيلول
اعتقال 17 فلسطينيا من الضفة الغربية
وكالة وفا
الاحتلال يفتش عدة منازل في يطا جنوب الخليل
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات ومخ ...
بيت لحم: انطلاق فعاليات مهرجان قصة ابن البلد ...
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ý 17 أيلول (سبتمبر)
ý 1978م توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عقد مؤتمر كامب ديفيد بناء على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة (5 إلى 17 سبتمبر سنة 1978)، وحضره كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء إسرائيل وفي اليوم الأخير للمؤتمر أعلن الرؤساء الثلاثة التوصل إلى إبرام اتفاقيتين: الأولى أطلق عليها "إطار السلام في الشرق الأوسط" أما الثانية فقد أطلق عليها "إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل". وقد قام كل من الرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل بالتوقيع على الاتفاقيتين، كما وقع عليها الرئيس الأمريكي بصفته شاهدا عليها.
ý 1970م الصدام المسلح بين المقاومة الفلسطينية والسلطة الأردنية (أحداث أيلول) كان عام 1970م عصيباً بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد واجهت أثناءه مصادمات دموية متكررة مع السلطة الأردنية وقد توافرت ظروف التصادم المسلح بعد ان تراكمت الخلافات بين الطرفين.
ý 1948م اغتيال الوسيط الدولي للأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت.
ý 1919 م تأسيس صحيفة "مرآة الشرق" في القدس لصاحبها ومحررها بولص شحادة. جريدة سياسية شهرية تصدر مرتين في الأسبوع. اشترك في تحريرها أحمد الشقيري (1929) وترأس تحريرها أكرم زعيتر (1930).