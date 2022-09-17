"الشباب والرياضة" و" جمعية السنابل" يوزعان (200) حقيبة مدرسية

الشباب والرياضة

غزة-الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة فعالية توزيع الحقيبة المدرسية على الناشىئين في أندية الدرجة الممتازة ضمن المرحلة الأولى بالتعاون مع جمعية السنابل للشباب والتنمية - تركيا، مساء الجمعة في صالة سعد صايل بمدينة غزة ، بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وجميلة أبو شوقة مدير مكتب غزة في جمعية السنابل للشباب والتنمية.

بدوره، قدم عبد السلام هنية شكره لجمعية السنابل على دورها في تمويل مشروع توزيع الحقائب والمساهمة في مساندة الطلاب من منتسبي الأندية الرياضية.



من جهته ، أشاد عبد الرحمن اصرف منسق المشاريع في جمعية السنابل بجهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأكد أن جمعية السنابل تقدم العديد من البرامج لخدمة المجتمع الفلسطيني.



يذكر أنه تم توزيع (200) حقيبة مدرسية، على أن يستكمل توزيع الحقائب في المرحلة المقبلة على باقي الأندية.

