توقعات بصرف مساعدات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري

غزة - الرأي:

قال مسؤول الإعلام بالمفوضة الأوروبية – القدس شادي عثمان، إنه من المتوقع أن يتم صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري.

وذكر في حديث لإذاعة الأقصى المحلية اليوم السبت، أنه تم تحويل مبلغ بقيمة 28 مليون يورو ونصف من قبل الاتحاد الأوروبي لحساب السلطة، وهذا المبلغ موجود حاليًا في حساب وزارة المالية.

وأكد أن موضوع المخصصات الاجتماعية كان من أهم الموضوعات التي تمت متابعتها، من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "نحن في المراحل الأخيرة من إنهاء القضايا الفنية المرتبطة بالكشوفات، ونتوقع أن تقوم الوزارة بالإعلان عن صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري".

وذكر أن ما تبقي حاليًا حتى تتم عملية الصرف، هو بعض الإجراءات الفنية فقط، ونأمل بعد ذلك أن تتم عملية الصرف بشكل منتظم.