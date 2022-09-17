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الصحة تكرم الأطباء الحاصلين على "البورد الفلسطيني"

17 أيلول / سبتمبر 2022 01:13

غزة - الرأي:

كرمت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأطباء الحاصلين على شهادة "البورد الفلسطيني" ضمن فوج الشهيد الدكتور أيمن أبو العوف.

وشارك في حفل التكريم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش ولفيف من الأطباء والشخصيات الحكومية والاعتبارية.

أثنى الدعليس خلال كلمة له على جهود وزارة الصحة والمتواصلة وتفاني الأطباء في تقديم الخدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على الرغم مما يمرون به من صعاب.

وقال الدعليس إن الحكومة عملت على زيادة أعداد الكوادر البشري العاملة في وزارة الصحة، وقدمت الدعم المالي والمعنوي لها في جهود لمحاربة كورونا.

كذلك قال إنه تم رفع المخصصات المالية لأطباء البورد، وصرف مبالغ مالية لأعمال الإنشاءات وشراء الأدوية والأجهزة اللازمة للوزارة وعمل الأطباء، ومعالجة ملف ترقيات الموظفين في وزارة الصحة.

ولفت الدعليس إلى قيام وزارة الصحة بالتعاقد مع أطباء ذات تخصصات نوعية واستقدام أطباء وابتعاث آخرين.

أيضاً أكد على تشديد العقوبات على من تسول له نفسه بالإساءة للطواقم الطبية والاعتداء على مرافق وزارة الصحة.

وأعلن الدعليس عن إطلاق اسم "ميدان الصحة" على أحد الميادين في غزة بشارع الرشيد.

 

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