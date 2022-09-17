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سرحان: بدء تنفيذ مشروع شارع الرشيد في منطقة الشاطئ

17 أيلول / سبتمبر 2022 04:00

غزة- الرأي:

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، اليوم السبت، البدء بتنفيذ مشروع شارع الرشيد في "منطقة الشاطئ".

 وقال سرحان في حديثٍ لإذاعة "صوت الأقصى":" إنّه منذ بداية العمل في مشروع شارع الرشيد، كان مخططًا العمل على توسعة الشارع في منطقة الشاطئ".

 وأضاف: "تم إجراء دراسة ورفعها للجنة المتابعة، وتشكيل لجان قامت بدراسة الوضع الموجود، وحصرها واعتماد المشروع، وحاليًا سوف نبدأ بتنفيذ مشروع الرشيد".

 وفيما يخصّ المنشآت غرب الشارع، أوضح سرحان، أنّه سيتم هدمها كلها، وأما المواطنين، فسيتم تقديم عدة خيارات لهم إما تعويضهم بأرض أو بأموال تكفي للبناء ويتم التقييم وفقًا لكل حالة.

 وأشار وكيل وزارة الأشغال، إلى تواصلهم مع المواطنين بخصوص المشروع، مبيّنًا أنّ كل مواطن يريد حقه كاملًا، وهذا ما تسعى الوزارة إليه وهو إعطاء كامل الحقوق للناس.

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