الاحتلال يقمع فعالية سلمية في مسافر يطا

الضفة المحتلة-الرأي:

قمعت قوات الاحتلال اليوم السبت، فعالية ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المشاركين، قبيل انطلاق الفعالية نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء في تلك المنطقة.