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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله وجنين

18 أيلول / سبتمبر 2022 08:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين من محافظتي رام الله والبيرة، وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جمعة التايه بعد اقتحام منزله في البيرة.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن حسين الجليس بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحام تلك القوات لمخيم الجلزون شمال المحافظة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، واعتقلت الشابين وسيم سعدي السعدي، ومحمد صايل نشأت السعدي، بعد دهم منزلي ذويهما.

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