"الصحة" تجري 4 عمليات زراعة كلى بمجمع الشفاء

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن تمكن الفريق الطبي لزراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي من إجراء 4 عمليات زراعة كلى بنجاح ضمن المرحلة السابعة والعشرون لزراعة الكلى.

وقالت الوزارة، إنه تم إجراء العمليات بمساندة وإشراف استشاري زراعة الكلى في مستشفى ليفربول الملكي في بريطانيا د. عبد القادر حماد والذي يزور قطاع غزة لاستكمال العمل بالمشروع الوطني الأول لزراعة الكلى.

وأفاد رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي، د. عبد الله القيشاوي، إنه تم تجهيز أربع حالات للزراعة، وباشر الفريق الطبي منذ يوم الخميس الماضي بإجراء أولى العمليات وذلك على مدار 4 أيام متتالية.

بدوره، أشاد د. عبد القادر حماد، بأداء الكوادر الطبية المحلية في عمليتي استئصال الكلى من المانح وفي منحها لدى المستقبل، والتي تقوم بها كوادرنا الجراحية في كل قسم المسالك البولية والأوعية الدموية بمجمع الشفاء الطبي.

وقال حماد: "مع كل مرحلة تزداد الخبرات التي يكتسبها الطاقم الطبي المحلي، وأن الفريق الجراحي الفلسطيني بات يقوم بمعظم الخطوات المتعلقة بزراعة الكلى"، لافتاً إلى أن عمليات زراعة الكلى التي سيتم اجراءها خلال المستقبل القريب ستكون على أيدي الكوادر الفلسطينية بشكل متكامل.

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة، فإن عدد مرضى زراعة الكلى والذين يتم رعايتهم في مستشفيات وزارة الصحة بلغ مع نهاية عام 2021 نحو 406 مريضاً، فيما بلغ عدد مرضى الفشل الكلوي الذين يتم عمل لهم غسيل كلى في مستشفيات قطاع غزة نحو 1031 مريضا.

وخصصت وزارة الصحة ضمن مساعيها لتخفيف معاناة مرضى زراعة الكلى في قطاع غزة، مشروعين لزراعة الكلى، حيث بدأ المشروع الأول بالتعاون مع مستشفى ليفربول الملكي ببريطانيا عام 2013، فيما بدأ المشروع الثاني عام 2019 وذلك بالتعاون مع استشاري زراعة الكلى والأوعية الدموية بالأردن الدكتور وليد مسعود.