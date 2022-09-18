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الرقابة المدنية بوزارة الماليه تنظم جولة في المعابر للتأكد من سلامة الإجراءات

18 أيلول / سبتمبر 2022 10:22

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غزة-الراي
نظمت الإدارة العامة للرقابة المدنية بوزارة المالية جولة رقابية لمعبر كرم أبو سالم التجاري، شارك بها نائب مدير عام الإدارة أ.محمد عرام، ومدير الرقابة على الرواتب عبدالله أبو العوايد، ومدير دائرة الرقابة بالمعبر أ.محمد البريم.


واستقبل الوفد نائب مدير عام الجمارك والمكوس أ.جمال الزيان، ومدير جمارك المعبر أ.محمد قريق، ومدير جمارك معبر رفح البري أ.اياد مرتجى إضافة لعدد من رؤساء أقسام الجمارك بالمعبر.


وأوضح عرام أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العمل الرقابي بالمعابر، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية المتبعة بالعمل ومدى انسجامها مع القوانين والأنظمة المعمول بها.


ودعا عرام موظفي وزارة المالية بالمعابر لتكثيف جهودهم ومتابعة مهامهم وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى أن الزيارة الرقابية هدفت لمناقشة آليات تطوير العمل الرقابي ما يؤدي للحفاظ على المال العام.


وثمن مدير جمارك المعبر أ.محمد قريق دور المراقبين الماليين في الحفاظ على المال العام ومساهمتهم في التأكد من صحة البيانات الواردة مع البضائع، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع دوائر الرقابة المالية ما يحقق جودة بالخدمات.
 

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