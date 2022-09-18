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أوقاف رفح تُنفذ برنامجاً دعوياً بعنوان "تعزيز القيم"

18 أيلول / سبتمبر 2022 10:26

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غزة-الراي
نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف رفح بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة، برنامجاً دعوياً تربوياً بعنوان "تعزيز القيم"، استهدف طلاب مدارس الثانوية العامة، بحضور مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ورئيس القسم د. فايز الزاملي.


وأوضح أبو عامر أن المشروع يهدف إلى تعزيز القيم والفضائل الحميدة، وتذكير الطلاب بأمور دينهم ودنياهم، واحداث نهضة تربوية لدى الشباب، منوهاً بأن المشروع يُشرف على تنفيذه لفيف من الخطباء والوعاظ ذوي الكفاءة، بهدف التأثير في سلوكيات الطلبة وتصرفاتهم نحو الأفضل.


واشاد ابو عامر بجهود القائمين علي المشروع المبذولة في خدمة الطلبة، وتزويدهم بالعلوم والمعارف من أجل تنمية الشخصية المسلمة.
 

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