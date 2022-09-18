أوقاف الشمال تُكرم كوكبة من حفظة كتاب الله بمسجد الشورى

غزة-الراي

كرمت مديرية أوقاف الشمال كوكبة من حفظة كتاب الله تعالي، خلال حفل نظمته بمسجد الشورى شرق المحافظة، بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان، ومدير دار القرآن الكريم والسنة أ. محمد العربيد، ورئيس قسم القرآن الكريم.



بدوره ،أكد سلمان أن حفظة كتاب الله اختصهم الله تعالي ليستعملهم في خدمة دينه، ونصرة الحق ورفع لواء الإٍسلام في ربوع العالم، مشيراً إلى أن الله يمنح القوة والحكمة والسكينة لمن يحفظ ويتدبر آياته، وأن فضله عظيم في الدنيا والآخرة.



واشاد سلمان بجهود المحفظين والمشرفين المبذولة في متابعة الأنشطة القرآنية المختلفة ودورهم في تحقيق الإنجاز في تعليم وتخريج الحفظة، مبيناً أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من تكريم الحافظين.

