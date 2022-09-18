"صندوق الشباب" يعلن موعد إجراء القرعة العلنية للقرض الحسن للزواج

غزة-الرأي

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني عن موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من الدورة الحالية للقرض الحسن للزواج.



وأوضح مدير الصندوق الأستاذ علاء الباز أن القرعة العلنية ستجرى غدًا الأثنين الموافق 19/9/2022م عند الساعة العاشرة صباحًا في منتجع الشاليهات القاعة الملكية.



وأشار الباز إلى أن عدد المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ 1737 شابًا من المقبلين على الزواج، لافتًا إلى أنه سيجري سحب القرعة لاختيار 250 شاب، تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين.



وبيَّن أن المستفيد يحصل على قرض حسن بقيمة 2000 دولار يسدد بشكل ميسر شهريًا بقيمة 50 دولار بدون فائدة مالية.

وأكد الباز أن إدارة الصندوق تسعى جاهدة لتوفير الدعم والموازنات المالية اللازمة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها الصندوق للشباب الفلسطيني وتوسيع قاعدة المستفيدين في كافة البرامج.

