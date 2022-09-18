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خلال 48 ساعة

"الجرائم الإلكترونية" تضبط 7 هواتف خلوية مفقودة

18 أيلول / سبتمبر 2022 10:56

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غزة - الرأي

ضبطت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة، "7" هواتف خلوية مفقودة بلغت قيمتهم الإجمالية نحو "7" ألف شيكل، بعد إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية التي تم تفعيلها لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الجرائم الإلكترونية، أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية في كافة محافظات القطاع، مبينةً أنه تم ضبط الهواتف المسروقة خلال "48" ساعة، وأحالت كافة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق سارقيها.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت وبالتعاون مع إدارة المباحث العامة بالشرطة خدمةً إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات الهواتف الذكية الخاصة بالمواطنين بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ عن الأجهزة المفقودة، والتي تأتي في إطار التسهيل على المواطنين من الوصول للأجهزة المفقودة وضمان عدم بيعها

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