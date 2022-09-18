59 إصابة بفيروس كورونا في غزة خلال أسبوع

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 1101 فحوصات مخبرية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 2029 حالة تعافٍ من الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ دخول الفيروس إلى قطاع غزة 272252، والمتعافين 265898، والوفيات 2004 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد جرعات التطعيم التي منحتها للمواطنين بلغت 3163470 جرعة، فيما تلقى 689450 مواطنا جرعة واحدة، و391627 جرعتين، و98844 جرعة معززة.

وأشارت إلى أن نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح في غزة بلغت 33.5%، في حين بلغت الفئة المستهدفة من التطعيمات (أكبر من 16) 56% من المجتمع.