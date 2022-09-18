سُلطة الأراضي تخصص وتوقع عقود منفعة لمؤسسات حكومية ومدارس

وقعت سلطة الأراضي عقود منفعة لعدد من المؤسسات الحكومية والمدارس والمرافق الصحية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة في إيلاء المؤسسات الحكومية الخدماتية أهمية خاصة وتخصيص أراضي حكومية لإقامة مشاريع ومؤسسات خدماتية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة.

وقالت السلطة، إن تم تخصيص وتوقيع عقود ما يزيد عن عشـر دونمات من الأراضي الحكومية لصالح وزارة التربية والتعليم لإقامة مدارس في محافظة خانيونس لا سيما المنطقة الشرقية منها.

وأضافت أنها أبرمت عقد تخصيص ما مساحته 50 دونم لصالح وزارة الصحة لإقامة مستشفى رفح هذا فيما ابرمت عقد تخصيص ارض بمساحة دونم واحد لإقامة مقر للدفاع المدني في المدينة إضافة الى تخصيص ما مساحته خمس دونمات لصالح إقامة مجمع للمحاكم الشرعية والنظامية في رفح أيضا.

وذكرت أنه تم تخصيص ما مساحته واحد دونم ونصف لإقامة مقرات أمنية في محافظة الوسطى -دير البلح - الى ذلك وفي اطار التوجه الحكومي لدعم مركز التدريب المهني فقد وقعت سلطة الأراضي عقد تخصيص لأكثر من دونم ونصف لإقامة مركز للتدريب المهني لصالح وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة غزة.

كما وقعت سلطة الأراضي عقد تخصيص ما مساحته دونم وثلاثمئة متر لصالح وزارة الحكم المحلي لإقامه مضخة للصرف الصحي في محافظة خانيونس.

بدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشارد. عماد الباز أن سلطة الأراضي خصصت خلال الثلاثة اشهر الماضية ما يزيد عن سبعين دونم من الأراضي الحكومية لصالح المؤسسات الحكومية لتطوير خدمتها ومؤسساتها وصولاً لتحقيق اجود وافضل خدمات للجمهور مشدداً على أن الأراضي الحكومية هي المخزون الاستراتيجي لإقامة أو تطوير أي مشاريع خدماتية أو تعليمية في القطاع.

وجدد المستشار الباز دعوته للمواطنين بعدم التعدي على الأراضي الحكومية والمحافظة عليها باعتبارها الأساس المهم لبناء أي مشروع أو مؤسسات صحية أو تعليمية أو خدماتية في القطاع سواء في الوقت الحالي وفي المستقبل.