وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول اليوم العالمي لسلامة المرضى وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم ينظم لقاء لمناقشة قضايا تتعلق بالمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية سرحان: بدء تنفيذ مشروع شارع الرشيد بمنطقة الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر أحكاماً مشددة في قضايا قتل ومخدرات وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافات مالية بقيمة 32 ألف دولار بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الجمارك والمكوس ينظم يوم عمل بمعبر كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُوقف مطلقًا للنار بالوسطى وتحيله للنيابة وكالة الرأي الفلسطينية سُلطة الأراضي تخصص وتوقع عقود منفعة لمؤسسات حكومية ومدارس وكالة الرأي الفلسطينية 59 إصابة بفيروس كورونا في غزة خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية "الجرائم الإلكترونية" تضبط 7 هواتف خلوية مفقودة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

خلال شجار عائلي

"المباحث العامة" تُوقف مطلقًا للنار بالوسطى وتحيله للنيابة

18 أيلول / سبتمبر 2022 11:31

111
111

أوقفت المباحث العامة بالمحافظة الوسطى قسم المعسكرات المدعو محمد (م)، بعد قيامه بإطلاق النار خلال شجار عائلي في مخيم البريج بالمحافظة وقع بين عائلتي (ن)، (م)؛ ما أدى إلى إصابة المواطن عبد العزيز (ن) بطلق في القدم.


وبين قسم مباحث المعسكرات، أنه وبعد البحث والتحري عن مطلق النار، تم التعرف على المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار خلال الشجار، وبدلالته تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع مسدس حلواني.


وعليه تمت إحالة ملف القضية والمذكور والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟