مدير عام الجمارك والمكوس ينظم يوم عمل بمعبر كرم أبو سالم

غزة-الراي

نظم مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية أ.محمود العقاد يوم عمل في معبر كرم أبو سالم التجاري تفقد خلاله إجراءات العمل في بوابة المعبر، مطلعا على آليات دخول الشاحنات وتسجيلها في البوابة الإلكترونية، داعياً لضرورة توحيد البيانات المحوسبة بين الوزارات العاملة بالمعابر.



وزار العقاد مكتب مدير شرطة المعبر مقدم هاني الناقة، مشيدا بالتعاون الكبير بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية ما يؤدي لتجويد الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، آملا بزيادة التعاون والتنسيق للحفاظ على المال العام.



وبحث العقاد سبل التعاون المشترك مع وزارة الاقتصاد الوطني العاملة بالمعبر، مشدداً على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه العمل.



كما زار العقاد قسمي التفتيش والتخليص الجمركي، وتأكد من سلامة الإجراءات الجمركية، داعياً الموظفين لسرعة اتمام المعاملات والتأكد من بيانات الفواتير، والعمل الحثيث على تحسين الخدمات.



وعقد العقاد اجتماعاً مع رؤساء الأقسام بدائرة جمارك معبر كرم أبو سالم، وبحث معهم آليات العمل، وأكد على تحسينها وتطويرها بما يحقق جودة بالخدمات.

