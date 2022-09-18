وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول اليوم العالمي لسلامة المرضى

غزة-الراي

أكد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة د. محمد زقوت أن الوزارة تولي اهتمامها لتعزيز السلامة والاهتمام بالمرضى وتخصيص وحدة كاملة لسلامة المرضى تقدم لها الوزارة الدعم المطلق لتقديم الدور المؤثر في تطبيق كافة قواعد سلامة المرضى في المستشفيات.

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمتها وحدة مكافحة العدوى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، وبمشاركة من مدراء المستشفيات، ورؤساء أقسام المستشفيات الحكومية والأهلية، و الإدارة العامة للرعاية الصحية ، و الخبراء الأكاديميين وممثلي الجامعات.

بدوره، قال مدير وحدة سلامة المرضى د. رامي العبادلة أننا اليوم نخصص الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة المرضى وتخصيصه لموضوع الولادة، وذلك لضمان قدر أكبر من المأمونية أثناء الحمل والولادة، وفترات ما بعد الولادة، مشيرا إلى اعداد الدليل الوطني لسلامة المرضى.

وأوضح د. العبادلة أنه سيتم التدريب العملي ضمن سلسلة دورات تدريبية على مامونية الاستلام والتسليم ضمن إجراءات السلامة بما يضمن سلامة المرضى.

من جهتها ، نوهت مسؤول برامج الامومة والطفولة في منظمة الصحة العالمية د. دالية ابو جهل على التحدي الاكبر الذي يواجه صحة المرضى، مشيرة إلى التوعية حول مامونية إعطاء الدواء في مجال الرعاية الصحية، وعلى رأسها تعزيز خدمات صحة الأم والمولود.

وتم تقسيم الورشة إلى جلستين ترأس الجلسة الأولى البروفيسور يحيى عابد الخبير في قضايا السلامة ومكافحة العدوى، حيث قدمت د. نور الغريز ود. وليد ابو حطب ود. خالد زمو محاضرات علمية حول مفهوم سلامة المرضى، وتقييم الخدمة، والدراسات حول الحوادث والمشاكل وشيكة الوقوع، فيما تخلل الجلسة الثانية مناقشة المشاكل والاضطرابات الصحية التي تتعرض لها الام أثناء الحمل ومأمونية الدواء، حيث قدمت كلا من د. مايسة ابو شعبان، ود. ايمان صرصور, ود. رانية القوقا, والحكيمة ضياء ابو كويك عدة دراسات حول الموضوع.