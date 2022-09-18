"محيسن" يستقبل وفدًا من بنك الإنتاج

غزة-الرأي

استقبل رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، اليوم الأحد، وفدًا من بنك الإنتاج يترأسه مديره العام الأستاذ ماهر أبو حسنين.



بدوره، رحب محيسن بالوفد الزائر، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما يساهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين.



وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والبنك، ومناقشة آليات تنفيذ المعاملات المالية الخاصة بمشروع القرض الحسن للزواج الممول من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بدولة قطر.

