المجلس الأعلى للقضاء يعقد لقاءه الثامن لمناقشة الموازنة العامة

غزة-الراي

عقد المجلس الأعلى للقضاء لقاءه الدوري في مقره العام بقصر العدل بمدينة غزة، برئاسة المستشار ضياء الدين المدهون وحضور جميع أعضاء المجلس المستشار أنور أبو شرخ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار مسعود الحشاش قاضي المحكمة العليا والمستشار أشرف فارس قاضي المحكمة العليا والمستشار حسن الهسي رئيس محكمة الاستئناف بغزة والنائب العام المستشار محمد النحال ووكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة وبمشاركة المهندس ماهر الرفاتي مدير الشؤون المالية والإدارية، و أ. محمود الحايك مدير الدائرة المالية

وتطرق المجلس خلال اللقاء إلى البنود الواردة في جدول الأعمال والتي كان من أبرزها مناقشة الموازنة العامة للعام المقبل 2023 ومناقشة الأمور الإدارية والمالية ورسم السياسات العامة لمرفق القضاء.

بدوره استعرض مدير عام الشؤون المالية والإدارية م. ماهر الرفاتي الموازنة العامة لمجلس القضاء الأعلى للعام 2023 واعتمادها تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.

جدير بالذكر أن المادة (3) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (2002م) تنص على: –

1-تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

2-يتولى مجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع الموازنة وإحالته إلى وزير العدل لإجراء المقتضى القانوني وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة— والمالية العامة.

3-يتولى مجلس القضاء الأعلى مسؤولية الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية.

4-تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية