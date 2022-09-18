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30 معتقلًا إداريًا يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام

18 أيلول / سبتمبر 2022 01:13

رام الله - الرأي

قال نادي الأسير، إن ثلاثين معتقلا إداريا يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون، قد وجهوا رسالة، أكدوا أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

يذكر أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

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