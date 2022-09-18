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حماس تدعو لتصعيد المقاومة ردًا على سياسة الاحتلال الاستيطانية

18 أيلول / سبتمبر 2022 05:17

غزة - الرأي:

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " فوزي برهوم إلى تصعيد المقاومة الشاملة ردًا على سياسة الاحتلال الاستيطانية.

وقال برهوم اليوم الأحد في تصريح صحفي، إنَّ تسييج الاحتلال الصهيوني مساحات شاسعة من أراضي "خربة إحميّر" التابعة لخربة "الفارسية" في الأغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها لصالح مشاريعه الاستيطانية، تعدّ سرقة وجريمة موصوفة تأتي في إطار عدوانه المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكد أنَّ استمرار الاحتلال في سياسة التهجير والتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا لن يفلح في طمس معالم الأرض التاريخية، ولن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.

وثمّن برهوم الحراك المتواصل لأهلنا في عموم الضفة الغربية المحتلة، داعيًا جماهير شعبنا إلى توسيع دائرة المقاومة والاشتباك مع العدو ومستوطنيه بكل الأدوات والوسائل المتاحة حتى دحرهم عن أرضنا.

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