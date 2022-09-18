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قوات الاحتلال تعتقل شابين من رام الله

18 أيلول / سبتمبر 2022 08:16

رام الله – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين على حاجز عسكري نصبته قرب قرية عابود، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هما الأسيران المحرران أحمد زهران ومصطفى البرغوثي من قرية دير أبو مشعل المجاورة.

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