حماس تؤكد دعمها لإضراب مدارس القدس ضد "أسْرَلة" التعليم

غزة - الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على دعمها إضراب مدارس القدس، ودعت لإسناد الأهالي في موقفهم الوطني الرافض "لأسْرَلة" التعليم.

وثمنت الحركة في بيان لها اليوم، الموقف الوطني المشرّف لأولياء أمور الطلبة الفلسطينيين في القدس، الذين يقفون بقوة ضد فرض المنهاج الصهيوني في المدارس العربية.

وأكدت على وجوب دعمهم وإسنادهم من القوى الأهلية والمؤسسات الوطنية كافة، لتثبيت موقفهم وإفشال مؤامرة الاحتلال لتزييف الوعي لدى أجيالنا الناشئة.

كذلك أكدت الحركة على دعمها للإضراب الشامل في جميع مدارس القدس يوم غدٍ الإثنين رفضاً لكل أشكال وصاية الاحتلال وتدخله لتزييف حقائق التاريخ والعبث بمفردات الهوية الوطنية الفلسطينية.

ودعت إدارات المدارس للوقوف في صف مطالب الأهالي العادلة، وعدم الخضوع لابتزازات الاحتلال وتهديداته، وتسجيل موقف وطني مشرف للتاريخ وللأجيال القادمة.

وشددت على أن سياسة "أسْرَلة" التعليم حرب فكرية وثقافية، لن تنجح في كي الوعي الوطني للفلسطينيين، وستتحطم على صخرة ثبات أهلنا وطلابنا في القدس، وإدراكهم لحجم جريمة الاحتلال الرامية لتشويه الهوية الوطنية في عقول الجيل الناشئ وذاكرة الشعب الفلسطيني الحيّة.