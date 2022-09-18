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سعي إسرائيليّ لعقد لقاء بين لبيد والملك عبد الله لتهدئة التصعيد في الضفة

18 أيلول / سبتمبر 2022 08:40

لبيد والملك عبد الله
لبيد والملك عبد الله

القدس المحتلة - الرأي:

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسعى إلى عقد لقاء يجمع يائير لبيد بملك الأردن عبد الله الثاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت إن لبيد يريد الاجتماع بسبب تأثير الملك عبد الله على السلطة الفلسطينية، وذلك في ظلّ فترة التصعيد التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة مؤخّرا.

وأشار الموقع في تقرير له إلى أنّ فرص عقد الاجتماع بين لبيد والملك عبد الله، غير مؤكدة حتى الآن، وذلك "بسبب الجداول الزمنية الضيقة" لكليهما.

ولفت التقرير إلى أنّ إسرائيل "مهتمة جدا بمثل هذا الاجتماع، بسبب تأثير الملك (عبد الله) على الفلسطينيين (السلطة الفلسطينية)، وبهدف تحسين التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في أيام تشهد (الضفة الغربية المحتلة) سلسلة من العمليات".

وذكر التقرير أن "إسرائيل تعمل في الأسابيع الأخيرة مع الأردن للضغط على عباس، لتفعيل قوات الأمن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية ووقف التصعيد".

ويأتي التقرير، فيما ادعى قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، دورون ترجمان، تلقي أجهزة أمن الاحتلال إنذارات حول مخططات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال فترة الأعياد اليهودية في الأيام والأسابيع المقبلة؛ ولفت إلى أن الاحتلال يعتزم التصعيد ضد الناشطين الفلسطينيين في القدس بما في ذلك تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.

 

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