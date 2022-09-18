وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم ضبط سلاح بحوزتهما وكالة الرأي الفلسطينية حماس تؤكد دعمها لإضراب مدارس القدس ضد "أسْرَلة" التعليم وكالة الرأي الفلسطينية وفد قيادة حركة حماس يصل إلى دولة الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل شابين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستعد للتصعيد في القدس خلال فترة الأعياد اليهودية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لتصعيد المقاومة ردًا على سياسة الاحتلال الاستيطانية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأثنين وكالة الرأي الفلسطينية نقابة الموظفين تنظم ورشة عمل حول تعديلات قانون التقاعد العام وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُحذر من خطورة إحياء "الأعياد اليهودية" داخل الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تطلق عدة فعاليات رفضاً لمحاولة "أسْرَلة" التعليم في القدس

18 أيلول / سبتمبر 2022 09:54

غزة - الرأي:

عبرت وزارة التربية والتعليم، عن استنكارها محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض مناهج مشوهة ومزورة على المدارس الفلسطينية في القدس.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة في المدارس رفضاً لأسرلة المناهج في القدس، ونصرة لأهالي القدس، وذلك بدءاً من يوم غد الاثنين 19 سبتمبر 2022 وحتى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022.

وأكدت أن ما قام به الاحتلال خطوة عنصرية ومتطرفة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والتعليم، حيث قام الاحتلال بإصدار قرار بفرض مناهج وكتب مشوهة ومحرفة على المدارس الفلسطينية في القدس ليتم تدريسها بالقوة، وهي مناهج تنتزع كل القيم الوطنية والاجتماعية التي تحتويها المناهج التي أقرتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في تصريح وصل "الرأي" اليوم، على رفضها هذا الإجراء بشكل قطعي، وأي تغيير في شكل ومحتوى المناهج الفلسطينية في القدس.

وقالت إن هذا العام سيكون عام سيادية التعليم في القدس، معبرة عن تضامنها مع أولياء الأمور والأهالي والمعلمين في القدس لرفض كل أشكال تغيير المناهج.

وشددت على أن محاولة "إسرائيل" تحريف المناهج هي محاولة بائسة وفاشلة لأن الإرث الفلسطيني والذاكرة الفلسطينية والحق الفلسطيني جليٌ واضحٌ ومعروفٌ كالشمس، ولن يتغير، فلابد أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي ولابد من تحرير فلسطين والقدس والأسرى ولابد من عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقرير المصير.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟