وزارة المرأة تفتتح المخيم الإعلامي"مرايا"

غزة- الرأي

افتتحت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية المخيم الإعلامي، اليوم الاحد، بحضور وكيل الوزارة أميرة هارون، ومدير دائرة تنمية القدرات في الوزارة نهال حسن، وبمشاركة 20 من نخبة الاعلاميات المؤثرات في المؤسسات الحكومية والخاصة.



وبدأ المخيم بعقد ورشة تمهيدية في مقر الوزارة، تم فيه تحديد "شعار" المخيم والذي تم بإجماع المشاركات اختيار اسم" مرايا"، ليظهر دور المرأة وقضيتها في كافة زوايا الحياة الاجتماعية والسياسية.

ورحبت هارون، بالإعلاميات المشاركات، معززة دورهم الإعلامي في التأثير والتوعية وصناعة الرأي العام من خلال تبني رسالة إعلامية واضحة من أجل النهوض بالمرأة الفلسطينية.

وأكدت هارون على أهمية تنفيذ المخيم الإعلامي في تعزيز انخراط الكوادر الإعلامية بالقضايا الوطنية والاجتماعية وقضايا المرأة، لافتة إلى أن هذا المخيم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف الإعلاميات في قطاع غزة.

وأفادت أن المخيم يأتي في إطار الشعور بالمسؤولية تجاه هذه الفئة وتأكيداً على دورها الريادي واللافت في المجتمع.

وخلال الورشة أوضحت نهال حسن، فكرة المبادرات التي سيتناولها الاعلاميات المشاركات في المخيم، بواقع 25 ساعة تدريبية بمعدل 5 لقاءات.

واستعرضت نهال حسن، المحاور الأساسية والتي تضمنت محورين هما محور قضايا المرأة بواقع 15 ساعة تدريبية، يشمل اللقاء الأول دور المرأة في البناء الحضاري.

أما اللقاء الثاني يتضمن قضايا المرأة( المفاهيم ومنظومة القيم)، بينما يناقش اللقاء الثالث القوانين المتعلقة بالمرأة( محليا ودوليا).

فيما يتناول المحور الثاني، والذي يأتي بواقع 10 ساعات تدريبية دور المرأة في الإعلام يشمل محاور فرعية تتحدث في اللقاء الرابع عن اللغة الإعلامية ، أما اللقاء الخامس يظهر الدور الإعلامي في تأطير الوعي الوطني .

وخلال الورشة التمهيدية تم تشكيل 5 فرق، كل فريق مكون من 4 مشاركات، يتم بعدها عقد محاضرات تناقش المحاور الفرعية ليتثنى للمشاركات طرح مبادراتهم .



ونوهت إلى أنه سيتم منح جائزة مالية لأفضل مبادرة خلال الحفل الختامي للمخيم.