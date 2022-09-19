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انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار محلية

19 أيلول / سبتمبر 2022 08:22

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق والفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الثلاثاء غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ويحتمل في ساعات الصباح الباكر سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. أما الخميس، فتكون الأجواء خريفية غائمة جزئياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وفي ساعات الصباح الباكر فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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