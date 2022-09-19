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الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الخليل ونابلس

19 أيلول / سبتمبر 2022 08:44

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، 16 مواطناً خلال مداهمات نفذتها في مدينتي الخليل ونابلس في الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنا بينهم طفل من محافظة الخليل.

وأفادت بأن المعتقلين من الخليل هم: الشاب مازن جرادات من بلدة سعير، ومحمود أيمن وراسنة من بلدة الشيوخ، ومحمد باسم خميس (17 عاما) من بلدة بيت امر، وأحمد ومحمود أبو داود من مدينة الخليل، وحمزة عمر محيسن (14 عاما)، وعلاء بسام ابو لبن (15 عاما)، وحمزة عيسى ابو عريش (14 عاما)، ومحمد محمود محيسن (14 عاما) من مخيم العروب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت قرية زويدين شرق يطا جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: إبراهيم سلامة كعابنة (37 عاما)، وشقيقه يحيى (34 عاما)، والطفل جمال ابراهيم كعابنة (16 عاما).

وأشارت إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عمار عيسى قفيشة (34 عاما)، ومحمد وليد الجعبري من مدينة الخليل، اثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب باقة الشرقية شمال الضفة الغربية.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطن راكز صلاح عواد، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة تلفيت، جنوب نابلس.

 

 

 

 

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