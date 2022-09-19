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إطلاق نار على مركبة إسرائيلية جنوب نابلس

19 أيلول / سبتمبر 2022 08:50

نابلس – الرأي:

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عن تعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق نار قرب حوارة جنوب نابلس

وقال خلال بيان له إن المركبة تعرضت لأضرار إطلاق نار بعد أن فتح مسلحون فلسطينيون  النار نحوها عبر مركبة مُسرعة.

وأضاف أنه لم تقع إصابات في العملية، مشيرًا إلى أن قوات الجيش تجري عمليات بحث عن منفذي العملية.

وعقب عملية إطلاق النار، استنفر جيش الاحتلال قواته وانتشر في وسط حوارة، وقام بنصب الحواجز العسكرية وتفتيش المركبات الفلسطينية، بحثاً عن المركبة التي نفذت منها عملية إطلاق النار، حيث انسحبت من المكان.

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