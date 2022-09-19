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بلاطات للأرصفة من البلاستيك المعاد تدويره

19 أيلول / سبتمبر 2022 09:00

بلاطات للأرصفة من البلاستيك المعاد تدويره
بلاطات للأرصفة من البلاستيك المعاد تدويره

أعلن المكتب الصحفي لجامعة تومسك للهندسة المدنية والمعمارية، أن العلماء ابتكروا طريقة لصنع بلاطات من البلاستيك بعد تدويره لرصف الممرات والأرصفة.

ويشير المكتب، إلى أن فريقا من علماء قسم الجيولوجيا الهندسية والجسور وهياكل الطرق بكلية بناء الطرق بجامعة تومسك للهندسة المعمارية والهندسة المدنية، استخدموا البلاستيك المعاد تدويره لإنشاء بلاطات رصف متينة، يمكن استخدامها في رصف الممرات.

ووفقا للمهندسين هذه البلاطات لا تحتاج إلى استخدام الطرق التقليدية لرصف الأرصفة والممرات. أي لا يتطلب استخدامها تعديل السطح وإنشاء قوالب وإتلاف جذور الأشجار. لذلك يمكن اعتبارها مثالية لإنشاء ممرات مريحة في المحميات الطبيعية أو المناطق التي فيها نصب وآثار ومعالم معمارية.

ويقول مصدر في المكتب الإعلامي، "هذه البلاطات مجوفة، وفي أسفلها سطح قاطع عند الضغط عليها تنغرز في التربة وتساهم في استقرارها. وترتبط هذه البلاطات مع بعضها البعض عند استخدامها وفق مبدأ أحجية الصور المقطعة (Jigsaw puzzle)، ما يسمح بتوزيع الضغط على البلاطات المجاورة وهذا يعني أن السيارات أيضا يمكنها السير على هذه البلاطات". ‏

ويذكر أن بلاطات مماثلة تستخدم في النمسا فقط. ويمكن لهذه البلاطات تحمل درجات حرارة من ناقص 60 إلى زائد خمسين درجة مئوية.

المصدر: tass

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