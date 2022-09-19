الاحتلال يهدم ثلاثة مساكن في تجمع عرب الرشايدة في أريحا

أريحا- الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة مساكن في تجمع عرب الرشايدة البدوي، جنوب غرب أريحا.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لمصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الرشايدة فجراً وهدمت ثلاثة مساكن تعود ملكيتها للمواطنين محمد علي طريف رشايدة، وعماد علي طريف رشايدة، وأمين محمد مليحات.

وأضاف أن هدم المساكن الثلاثة يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق البدو الفلسطينيين، بهدف اقتلاعهم من أرضهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، في مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية إلى أخذ دورها في الدفاع عن تلك التجمعات وتقديم كل سبل الدعم الممكن لتعزيز وجودها في الأرض.