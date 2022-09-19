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لو من عشاقها.. تناول البطاطس الساخنة يضر صحتك

19 أيلول / سبتمبر 2022 10:21

لو من عشاقها.. تناول البطاطس الساخنة يضر صحتك
لو من عشاقها.. تناول البطاطس الساخنة يضر صحتك

نشرت وكالة نوفوستي الروسية، تحذيرًا قالته أخصائية الغدد الصماء الدكتورة زهرة بافلوفا، من أن تناول البطاطس الساخنة مضر بالصحة وخاصة لمرضي السكر، لأنها قد تكون من أسباب التعرض المفاجئ لارتفاع نسبة السكر بالدم. 
 
وأوضحت أخصائية الغدد الصماء، أنه يجب علي عشاق البطاطس الساخنة تركها جانبًا حتي تبرد بعض الشيء، في درجة حرارة الغرفة، ثم تناولها، فهذه النصيحة تساهم بشكل كبير في عدم التعرض لارتفاع مستويات السكر بالدم، وأيضًا تساهم في تكوين البكتريا المفيدة بالمعدة، وكل ذلك يتم عن طريق تركها حتي تبرد. 
 
وأشارت الدكتور زهرة إلى أن تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والغني بالأملاح تعد من أساليب الأطعمة الغير صحية، والتي تزيد من فرص التعرض للإصابة بأمراض القلب، وربما تجعلك أكثر عرضة لإصابة بارتفاع نسبة السكر بالدم، وأمراض الكبد. 
 
وأوضحت الطبيبة، أن البطاطس المسلوقة تعد من الأطعمة الصحية، ولكن المحمرة أو المسلوقة المضاف إليها القشطة والزبدة تحتوي علي سعرات حرارية عالية، وتعرضك لمشاكل صحية ، وأيضا تزيد من إصابتك بمشاكل في البشرة، وتعرضك لعدم القدرة علي التركيز. 
 

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