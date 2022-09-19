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إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

19 أيلول / سبتمبر 2022 10:38

نابلس - الرأي:

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الاثنين، إثر اعتداء مستوطنين على أهالي بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بأن مواطنين أصيبا بحروق جراء رشهما بغاز الفلفل الحار بشكل مباشر على وجهيهما، فيما أصيب ثالث برضوض بعد تعرضه للضرب، في بلدة حوارة، خلال تصدي المواطنين لمجموعة من المستوطنين هاجمت أهالي البلدة، بحماية جنود الاحتلال.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، عقب تصديهم للمستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت فجرا، عدة محال تجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس، واستولت على تسجيل كاميرات مراقبة.

 

 

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