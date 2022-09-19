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الزارعة تدعو إلى الالتزام بموعد قطف الزيتون حفاظاً على الجودة والكمية

19 أيلول / سبتمبر 2022 11:32

غزة- الرأي

دعت وزارة الزراعة الفلسطينية، إلى الالتزام بالموعد الذي حددته لقطف الزيتون بهدف عصر الزيت ذات الجودة والكمية المنتجة، وهو الثالث عشر من تشرين الأول-أكتوبر المقبل.

وحثت الزراعة، كافة المزارعين والمواطنين، وأصحاب معاصر الزيتون على ضرورة الالتزام بالإرشادات المقدمة، والمواعيد المحددة حفاظاً على كمية الزيت المنتجة وجودتها.

 وبموجب القرار الرسمي الصادر عن الوزارة، يبدأ موسم الزيتون لهذا العام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13-10-2022م في جميع محافظات قطاع غزة.

 ويفضل تأخير قطف الصنف نبالي وصنف k18 إلى بداية شهر نوفمبر (11) وذلك للحصول على أفضل كمية زيت.

وأضافت: لا مانع من قطف الزيتون لغرض التخليل بدءاً من تاريخ 15-9-2022م.

كما يبدأ تشغيل المعاصر في محافظات قطاع غزة من تاريخ 10-10-2022م وبعد إتمام الشروط الفنية اللازمة.

وتوقعت وزارة الزراعة أن يشهد إنتاج محصول الزيتون هذا العام، ارتفاعاً ملحوظاً في كمية زيت الزيتون، وذلك بالمقارنة مع حجم الإنتاج العام الماضي.

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