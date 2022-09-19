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دعت للالتزام بموعد القطف لحفظ الجودة

الزراعة: توقعات بإنتاج مرتفع للزيتون والزيت مقارنة بالعام الماضي

19 أيلول / سبتمبر 2022 11:59

توقعت وزارة الزراعة أن يشهد إنتاج محصول الزيتون هذا العام، ارتفاعاً ملحوظاً في كمية زيت الزيتون، وذلك بالمقارنة مع حجم الإنتاج العام الماضي.

دعت الوزارة للالتزام بالموعد الذي حددته لقطف الزيتون بهدف عصر الزيت ذو الجودة والكمية المنتجة، وهو الثالث عشر من تشرين الأول- أكتوبر المقبل.

وحثت الزراعة، كافة المزارعين والمواطنين، وأصحاب معاصر الزيتون على ضرورة الالتزام بالإرشادات المقدمة، والمواعيد المحددة حفاظاً على كمية الزيت المنتجة وجودتها.

 وبموجب القرار الرسمي الصادر عن الوزارة، يبدأ موسم الزيتون لهذا العام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13-10-2022م في جميع محافظات قطاع غزة.

 و يفضل تأخير قطف الصنف نبالي وصنف k18 إلى بداية شهر نوفمبر (11) وذلك للحصول على أفضل كمية زيت، مشيرة أنه لا مانع من قطف الزيتون لغرض التخليل بدءاً من تاريخ 15-9-2022م.

كما يبدأ تشغيل المعاصر في محافظات قطاع غزة من تاريخ 10-10-2022م وبعد إتمام الشروط الفنية اللازمة.

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