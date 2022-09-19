المواصلات تفتتح مشروع البرامج التوعوية لطلبة المدارس شرق غزة

غزة-الرأي

افتتحت وزارة النقل والمواصلات ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم مشروع برامج التوعية المرورية في مديرية تعليم شرق غزة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوعي المروري لدي الطلبة وللتخفيف من الحوادث المرورية ، حيث يستهدف عدد من المدارس وعدد من رياض الأطفال بمديرية تعليم شرق غزة .



وحضر افتتاح المشروع بمدرسة ابن الهيثم الأساسية " أ" للبنين وفد من وزارة النقل والمواصلات ضم كلاً من ا زياد الرقب و نادية العالول و نضال العبادلة وعدد من المحاضرين كما ضم وفد مديرية تعليم شرق غزة د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، د. عبدالله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية ، مروان عبد الدايم رئيس شعبة التثقيف و الخدمات الصحية ، أ. نادية صبرة مشرفة الصحة المدرسية ، أ. خليل كلاب نائب مدير مدرسة ابن الهيثم ، كما شارك في الافتتاح مدير المعهد المروري بوزارة الداخلية المقدم خليل أبو عربية والرائد أحمد أبو طبيخ والرائد جهاد الشعراوي .



و رحب د. الشيخ خليل بالحضور مثمناً جهود القائمين على المشروع مؤكداً على أهمية المشروع في تعزيز ثقافة التوعية المرورية لدى الطلبة ،وشدد د. الشيخ خليل على ضرورة إتباع التعليمات الخاصة بتنظيم الحالة المرورية، مما يساعد على تقليل الحوادث المرورية التي نشهدها يوميا .



يشار إلى أن المشروع سيستمر طيلة الفصل الدراسي الأول حيث سيتم من خلاله تنفيذ محاضرات توعوية للطلبة حول السلامة المرورية إلى جانب تدريبهم بشكل عملي على كيفية اجتياز الطريق كما سيتم إعطاء محاضرات تثقيفية لرياض الأطفال .