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القضاء وبلديات المحافظة الوسطى يبحثان سبل التعاون المشترك

19 أيلول / سبتمبر 2022 12:23

القضاء وبلديات المحافظة الوسطى يبحثان سبل التعاون المشترك
القضاء وبلديات المحافظة الوسطى يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

عقدت محكمة صلح الوسطى اجتماعًا تنسيقيًا مع بلديات المحافظة الوسطى، بحضور رئيس محكمة صلح الوسطى المستشار رشدي أبو سيدو والمستشار سالم قشطة ورئيس القلم، وبحضور مستشاري بلديات المحافظة الوسطى.

وافتتح المستشار أبو سيدو الاجتماع، مؤكدًا بأن علاقة المحكمة في البلديات علاقة وثيقة وبأنهم شركاء في العمل.

من جهته ذكر أبو سيدو بأنه سيكون هناك زيادة في عدد الملفات خلال الفترة القادمة بسبب الإجازة القضائية وتم الاتفاق مع مستشاري البلديات على زيادة عدد الملفات والجلسات خلال الفترة القادمة حتى يتم إنجاز هذه الملفات والتأكيد على سرعة التقاضي ومراعاة ظروف المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكد مستشارو بلديات المحافظة الوسطى على احترام الأحكام القضائية، ورحبت المحكمة بعقد اجتماع أركان العدالة لترتيب العمل وتلافي الاشكاليات أثناء العمل.

يُذكر أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي تعقدها محكمة صلح الوسطى مع البلديات لتعزيز سبل التعاون المشترك.

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