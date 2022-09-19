أوقاف خان يونس تُنفذ سلسلة من الملتقيات الدعوية بمدارس المحافظة

خان يونس- الرأي

نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس سلسلة من الأنشطة والملتقيات الدعوية في مدارس المحافظة، وذلك في إطار تعزيز الوعي الديني، والالتزام بالآداب والاخلاق العامة.

بدوره أوضح رئيس القسم أيمن النجار أن الأنشطة تنوعت بين الدروس الدينية والإرشادية داخل الصفوف وإلقاء المواعظ, والتذكير بالعبادات والمعاملات وآداب الطالب المسلم في تعامله مع مدرسته وأهله والمجتمع من حوله.

وأشاد بجهود الوعاظ والخطباء المبذولة في تقديم النصيحة لتحقيق الفائدة ونشر المبادئ والمفاهيم الإسلامية والتحلي بها.