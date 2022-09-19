كلية الدعوة بالأوقاف تبحث آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية التطويرية

غزة- الرأي



بحثت كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بأداء الكلية الإداري والأكاديمي خلال العام 2023 وصولاً لعام2027م، ومناقشة تطوير الأداء التعليمي والارتقاء بالخطط التنفيذية للوصول المستوى المطلوب.



وحضر اللقاء مدير عام التعليم الشرعي د. كفاح الرملي، وعميد الكلية د. عبد الله أبو عليان، ومدير دائرة التطوير بوزارة التعليم العالي ممتاز الأغا، ورئيس قسم الجودة والتطوير بالكلية د. عادل أحمد، وممثل الدائرة العلمية د. وائل الهمص، وممثل وحدة التخطيط بوزارة الأوقاف م عبد الحميد عباس.



بدوره، أكد أبو عليان أهمية الخطة الاستراتيجية في بناء نظام تعليمي يتضمن الارتقاء بالبرامج الأكاديمية المتنوعة المناهج من خلال افتتاح دبلومات وبرامج جديدة، وتحسين مواصفات الخريج والتدريب الميداني، مشيراً إلى ضرورة تفعيل مركز القرآن والسنة وعقد الشراكات مع المؤسسات الداخلية والخارجية.



وأوضح أن الكلية تبذل جهوداً كبيرة لضمان سير العملية التعليمية ادارياً وأكاديمياً وعلمياً وانشائياً، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من تنفيذ ورش عمل واستبانات لتحقيق خطة علمية واقعية طموحة قابلة للتطبيق والقياس.