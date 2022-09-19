"زقوت" يناقش آليات تنظيم خدمات العيادات التخصصية مع المستشفيات

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات آليات تنظيم خدمات العيادات التخصصية مع المستشفيات و ذلك خلال لقائه بالإدارة العامة للرعاية الأولية و وحدة التخطيط ومدراء إدارة المستشفيات.

وبحث خلال اللقاء، ألية إعادة خدمات العيادات التخصصية للمستشفيات، وتعزيز الخدمات الصحية في المساقط كمسقط الرحمة و مركز صحى الشمال ومركز الصبرة و مركز قيزان النجار للتخفيف عن المستشفيات على أن تقدم خدمة من المستوى الرابع.

واقترح المجتمعون افتتاح أقسام طوارئ داخل المساقط.

وفى سياق منفصل، ناقش د.زقوت تنظيم خدمات الجلدية و تخصيص مراكز تقدم فيها خدمة الجلدية و تجرى فيها الخدمة التحويلية كاملة تكون باشراف د. مجدى نعيم.